Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.725,00 lira oldu.

2.08.2019 12:46
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.725,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,80253,00 258,50258,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.666,001.687,00 1.704,001.725,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,55234,55 236,00240,00
Lira(Tam) Ziynet 1.628,001.648,00 1.665,00 1.685,00
Yarım Ziynet 814,00824,00 832,00 842,00
Çeyrek Ziynet 407,00412,00
 416,00 421,00

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et