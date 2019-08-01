Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.685,00 lira oldu.

1.08.2019 12:48
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.685,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 254,10254,30 252,50252,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.675,001.696,00 1.664,001.685,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,00 236,00 230,00 234,00
Lira(Tam) Ziynet 1.636,001.656,00 1.626,00 1.636,00
Yarım Ziynet 818,00828,00 813,00 823,00
Çeyrek Ziynet 409,00414,00
 406,00 411,00

Kaynak: AA
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