Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.725,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.725,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|253,30
|253,50
|258,60
|258,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.669,00
|1.690,00
|1.704,00
|1.725,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|231,00
|235,00
|236,00
|240,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.631,00
|1.651,00
|1.665,00
|1.685,00
|Yarım Ziynet
|816,00
|826,00
|833,00
|843,00
|Çeyrek Ziynet
|408,00
|413,00
|416,00
|421,00
Kaynak: AA
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