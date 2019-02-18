Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.508,00 lira oldu.

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.508,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 223,50 223,70 225,70 225,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.473,00 1.494,00 1.487,00 1.508,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 204,00 208,00 206,00 210,00
Lira(Tam) Ziynet 1.439,00 1.459,00 1.454,00 1.474,00
Yarım Ziynet 720,00 730,00 727,00 737,00
Çeyrek Ziynet 360,00 365,00 364,00 369,00

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et