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Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.432,00 lira oldu.

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.432,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,00214,20214,10214,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.410,001.431,001.411,001.432,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 195,00199,00195,25199,25
Lira (Tam) Ziynet 1.378,001.398,001.379,001.399,00
Yarım Ziynet 689,00699,00689,00699,00
Çeyrek Ziynet 345,00350,00345,00350,00

Kaynak: AA
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