Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,8 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.554,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün alış-satış fiyatları (TL) şöyle: