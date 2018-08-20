Altın Fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,8 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.554,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,8 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.554,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün alış-satış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|225,00
|225,20
|232,60
|232,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.483,00
|1.504,00
|1.533,00
|1.554,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|205,00
|209,00
|212,00
|216,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.449,00
|1.469,000
|1.498,00
|1.518,00
|Yarım Ziynet
|725,00
|735,00
|749,00
|759,00
|Çeyrek Ziynet
|362,00
|367,00
|375,00
|380,00