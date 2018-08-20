Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,8 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.554,00 lira oldu.

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,8 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.554,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün alış-satış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 225,00225,20 232,60232,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.483,00 1.504,00 1.533,001.554,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 205,00 209,00 212,00216,00
Lira(Tam) Ziynet 1.449,00 1.469,0001.498,001.518,00
Yarım Ziynet 725,00 735,00 749,00759,00
Çeyrek Ziynet 362,00 367,00


375,00380,00

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