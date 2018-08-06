Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 202,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.351,00 lira oldu.

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 202,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.351,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 197,30197,50201,80202,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.300,001.321,001.330,001.351,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 180,00184,00184,00188,00
Lira(Tam) Ziynet 1.270,001.290,001.300,001.320,00
Yarım Ziynet 635,00645,00650,00660,00
Çeyrek Ziynet 318,00323,00325,00330,00

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