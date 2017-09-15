Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 979,00 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:









PERŞEMBE







CUMA











Alış



Satış



Alış



Satış



24 Ayar Külçe Altın(Gr.)



147,20



147,40



146,10



146,30



Cumhuriyet Ata Lira



970,00



986,00



963,00



979,00



22 Ayar Bilezik(Gr.)



134,20



138,20



133,00



137,00



Lira(Tam) Ziynet



948,00



967,00



941,00



960,00



Yarım Ziynet



474,00



484,00



470,00



480,00



Çeyrek Ziynet



237,00



242,00



235,00



240,00



