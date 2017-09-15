Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 979,00 lira oldu.

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 979,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:



PERŞEMBE



CUMA





Alış

Satış

Alış

Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)

147,20

147,40

146,10

146,30

Cumhuriyet Ata Lira

970,00

986,00

963,00

979,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)

134,20

138,20

133,00

137,00

Lira(Tam) Ziynet

948,00

967,00

941,00

960,00

Yarım Ziynet

474,00

484,00

470,00

480,00

Çeyrek Ziynet

237,00

242,00

235,00

240,00