Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 984,00 lira oldu.

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 984,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:



ÇARŞAMBA



PERŞEMBE





Alış

Satış

Alış

Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)

147,00

147,20

146,90

147,10

Cumhuriyet Ata Lira

969,00

985,00

968,00

984,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)

134,00

138,00

134,00

138,00

Lira(Tam) Ziynet

947,00

966,00

946,00

965,00

Yarım Ziynet

472,00

482,00

472,00

482,00

Çeyrek Ziynet

236,00

241,00

236,00

241,00