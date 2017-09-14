Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 984,00 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:









ÇARŞAMBA







PERŞEMBE











Alış



Satış



Alış



Satış



24 Ayar Külçe Altın(Gr.)



147,00



147,20



146,90



147,10



Cumhuriyet Ata Lira



969,00



985,00



968,00



984,00



22 Ayar Bilezik(Gr.)



134,00



138,00



134,00



138,00



Lira(Tam) Ziynet



947,00



966,00



946,00



965,00



Yarım Ziynet



472,00



482,00



472,00



482,00



Çeyrek Ziynet



236,00



241,00



236,00



241,00



