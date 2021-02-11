Altın fiyatları 11 Şubat'ta ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı anlık altın fiyatları

Altın fiyatları 11 Şubat'ta ne kadar oldu? Perşembe günü altın fiyatları ons altın ve dolar kuru etkisiyle değişim yaşadı. Son 6 ayın en düşük seviyelerini gören altın fiyatlarında son durum belli oldu. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 11 Şubat'ta ne kadar oldu? Yatırımlarını altından yana gerçekleştiren binlerce vatandaş fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarından gelen canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında hafta başında yukarı yönlü hamle göstermişti. Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları yeniden düşüşe geçti.Altının gram fiyatı an itibarıyla 416 lira seviyesinde. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 836 dolar seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın ise an itibarıyla 701 liradan işleme alınıyor. İşte 11 Şubat 2021 Perşembe altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

GRAM ALTIN FİYATI



ALIŞ: 416.12

SATIŞ:416.19

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 680,0

SATIŞ: 701.0

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.712,00

SATIŞ: 2.757,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 383,27

SATIŞ: 385,13

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Analistler, kısa vadede ons altında dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. İlerleyen günlerde teşvik paketinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve teşvik beklentilerinin gücünü koruması ons altında toparlanma çabasının güç kazanmasına katkı sağlayabilir. Uzmanlar, salgın kaynaklı endişeler, teşvik paketi gelişmeleri ve doların küresel çaptaki seyri kısa vadede ons altın üzerinde etkili olmaya devam edecektir görüşünde.