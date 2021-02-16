Altın fiyatları 1,800 doların altına indi

ABD'de açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın öngörülenden hızlı olacağına ilişkin umutları artırması, güvenli limandan çıkışları artırınca, altının ons fiyatı 1,800 doların altına geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Başkanı James Bullard, ABD'de koronavirüsün ikinci yılına girilirken ülkede finansal durumun, genel olarak iyi olduğunu vurguladı. CNBC'nin sorularını yanıtlayan Bullard, ABD'de ekonomik büyüme hızının Çin'i geçebileceğini de savundu.

Otomotiv endüstrisinin yaygın bir şekilde elektrikli araç üretimine yönelmesinin etkisiyle, 1,339.79 dolara kadar yükselerek, yedi yılın zirvesine tırmanan platin de, değerli metallere gelen satıyşların etkisiyle yeniden 1,300 doların altına geriledi.Ekonomik toparlanma beklentisiyle, son üç gündür 63 doların üzerinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı 62 dolar düzeyine, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 60 doların altına geriledi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.82 düşüşle 62.81 dolar,Batı Teksas yüzde 0.97 düşüşle 59.50 dolar,altın yüzde 1.38 düşüşle 1,793.38 dolar,gümüş yüzde 2.08 düşüşle 27.03 dolar,bakır yüzde 0.93 artışla 8,395.00 dolar,platin yüzde 2.41 düşüşle 1,274.93 dolar,paladyum yüzde 0.90 düşüşle 2,373.22 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 404 liraya, çeyrek altın 677 liraya, Cumhuriyet altını da 2,684 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, ABD ve Asya piyasalarının kapalı olduğu günde altın da sakin ama kırmızıda bir günün geride kaldığına işaret edilerek, "1824 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, seans boyu dar denecek 10 dolar/onsluk bant içerisinde hareket etti. Seans kapanışını 1818 dolar/ons seviyesinden yapan sarı maden, yüzde 0,3 kaybı hanesine yazmış oldu" denildi ve eklendi: "Gümüş, altının aksine pozitif bir haftalık başlangıç yaparken, düşük işlem hacmine rağmen yeşilde kapanış yapmayı başardı. 27.60 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 0.9 kazancı hanesine yazmış oldu."Platin ise piyasaların kapalı olmasına aldırmaksızın yoluna devam ederken dün bir kez daha yedi yılın zirvesinde yeni seviye kaydetmiş oldu. 1225 dolar/ons seviyesinden güne başlayan platin, 1304 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak yüzde 3.9 kazancı hanesine yazdı ve günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu."Paladyum, dünkü seansta sakin bir günü geride bırakmasına rağmen üç haftanın ardından 2400 dolar/onsun üzerine dönmeyi başarmış oldu ve yüzde 0.1 kazançla seansı tamamladı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta hacim açısından düşük sayılacak bir gün geride kalmasına rağmen alıcıların iştahlı oluşu dolayısıyla altın işlemleri, dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-4.00 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 896 kg altın, 2,097 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı