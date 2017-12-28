Altın Fiyatına Pırlanta

Gaziantep'te 10 milyon liralık yatırımla kapılarını aralayan Yeşim Diamond, 31 Aralık Pazar günü mağazaya gelen ilk 20 kişiye 599 liradan tek taş pırlanta yüzük sahibi olma imkanı sağlayacak.



"Pırlanta herkesin hakkı" sloganıyla yola çıkan Yeşim Diamond, yılbaşı nedeniyle ilginç bir kampanyaya imza attı. 31 Aralık Pazar günü saat 09.00'ta kapılarını aralayacak olan Yeşim Diamond, mağazaya gelen ilk 20 kişiyi, 599 lira karşılığında sertifikalı tek taş pırlanta yüzük sahibi yapacak.



Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Durdu Kocalar, yaptığı açıklamada, özel günlerde halkla bütünleşmeyi kendilerine misyon edindiklerini söyledi. Bu anlamda yılbaşı için eşine daha önce rastlanmamış bir kampanya yapmak istediklerini anlatan Kocalar, "Halkın karşısına karşı konamayacak bir kampanyayla çıkmaya karar vermiştik. Bu yüzden maliyetinin bile altında fiyat belirleyip sertifikalı tek taş pırlantayı 599 liraya vermeye karar verdik. Bu kampanyaya katılım sınırlı sayıda olacak. O yüzden mağazamıza gelen ilk 20 kişiye altın fiyatının bile altında pırlanta lüksü yaşatacağız" şeklinde konuştu.



Kampanya dışında kalan ürünlerde de ciddi indirimler yapmayı planladıklarına söyleyen Kocalar, "Yeni yılın şimdiden herkese mutluluklar ve sağlık getirmesini diliyoruz. Yeni yıla girmeye saatler kala herkesi de mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz "diye konuştu. - GAZİANTEP