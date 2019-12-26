Altın fiyatı son iki ayın en yüksek düzeyini gördü

26.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:35

Altın fiyatı, ABD ve Çin'in geçen hafta uzlaştıkları ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik belirsizliğin sürmesine paralel olarak 1,508.80 dolarla son iki ayın en yüksek düzeyini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu anlaşmaya yönelik hazırlıkların devam ettiği açıklamasının ardından imza töreninin nerede ve ne zaman düzenleneceğiyle ilgili henüz iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı.

Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.96 artışla 18.25 dolardan,altın, yüzde 0.22 artışla 1,508.20 dolardan,bakır, yüzde 0.34 artışla 2.837 dolardan,platin, yüzde 0.92 artışla 951.50 dolardan vepaladyum yüzde 0.17 artışla 1,855 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 287 liraya, çeyrek altın 469 liraya, Cumhuriyet altını da 1,942 liraya yükseldi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın gelecek dönemde de petrol üretim kısıtlamalarına devam edebileceğine yönelik açıklamalar sonrası petrol fiyatlarında izlenen artış, ABD ve Çin'in ticaret anlaşması belirsizliği ile Perşembe günü devam etti.Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.33 artışla 67.42 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.38 artışla 61.34 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA