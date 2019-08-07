Altın fiyatı Nisan 2013'ten bu yana ilk kez 1,500 doların üzerinde

07.08.2019 17:56

ABD tahvil getirileri ve hisse senedi satışlarındaki düşüşün ardından altın fiyatı Nisan 2013'ten bu yana ilk kez 1,500 doların üzerine yükseldi.

Wall Street'teki gelişmelerin ardından altın, en son Nisan 2013'te görülen 1,501.36 dolar düzeyine yükselirken, gümüş de son 13 ayın en yüksek düzeyini görerek 17.01 dolardan işlem gördü. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı kapsamında iki ülke arasındaki döviz krizinin yanında, Yeni Zelanda, Hindistan ve Tayland merkez bankaları da faiz indirimine giderek piyasalarda aşağı yönlü bir eğilim izlenmesine neden oldu.

Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri "daha hızlı ve daha fazla" indirmesi gerektiğini söyledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 3.47 artışla 17.015 dolardan,

altın, yüzde 2.04 artışla 1,514.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.12 artışla 2.560 dolardan,

platin, yüzde 1.0 artışla 861.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.30 düşüşle 1,418.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 264 liraya, çeyrek altın 431 liraya, Cumhuriyet altını da 1,784 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin küresel ekonomi ve enerji talebi görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleriyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.27 düşüşle 52.22 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.63 düşüşle 52.22 dolardan işlem görüyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, soya yağı, kolza yağı ve palm yağını ithalat tarife kotası yönetiminden çıkarmayı planladığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı açıklaması, Çin şirketlerinin ABD'den tarım ürünleri ithalatını durdurmalarının ardından geldi. Soya, kolza ve palm yağı, Çin Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinteki taslak tarife kota yönetimi listesinden çıkarıldı. Bu, üç ürünün ithalatta buğday, mısır ve pirinç gibi sınırlamalara konu olmayacakları anlamına geliyor. Çin Ticaret Bakanlığı, tarife kota yönetim mistesi taslağını 22 Ağustos'a kadar kamuoyunun görüşlerine açık tutacak.

Kaynak: DHA