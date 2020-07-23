Altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın rekor kırdı mı? Ülkeler koronavirüs salgını ile mücadele ederken, piyasalarda gösterdiği belirsizlik ve hareketlilikle ilginç bir seyir izliyor. Özellikle altın fiyatları tarihin gördüğü en büyük yükselişleri yakaladı. Peki güncel altın fiyatları nedir?

Yeni günde de rekor tazeleyen altının gram fiyatı 413 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları! ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Aynı dakikalarda çeyrek altın 677 liradan, cumhuriyet altını ise 2.759 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1875 dolar seviyesinde bulunuyor. PİYASALAR MERKEZ'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının takip edileceğini bildirdi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugünkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. 25 Haziran'daki son TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.