Altın Fırça Resim Yarışması'nda yılın okulu Başak Koleji oldu
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Altın Fırça Resim Yarışması'nda yılın okulu Başak Koleji oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Altın Fırça Resim Yarışması'nda yılın okulu Başak Koleji oldu

23 Nisan etkinlikleri kapsamında, Sosyal Sorumluluk bilinci ile düzenlenmiş bir farkındalık projesi olan ve bu yıl ilki düzenlenen "Altın Fırça Resim Yarışması" sonuçlarına göre Aydın Başak Koleji "Yılın Okulu", "Yılın Öğrencileri" ve "Yılın Öğretmeni" ödüllerinin sahibi oldu.

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23 Nisan etkinlikleri kapsamında, Sosyal Sorumluluk bilinci ile düzenlenmiş bir farkındalık projesi olan ve bu yıl ilki düzenlenen "Altın Fırça Resim Yarışması" sonuçlarına göre Aydın Başak Koleji "Yılın Okulu", "Yılın Öğrencileri" ve "Yılın Öğretmeni" ödüllerinin sahibi oldu.

Toprak Okulu ve Önce Vatan Gazetesi tarafından projelendirilen 3-9 yaş arası resim yarışması, önemli bazı amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Toprak, su ve havanın yani doğanın daha bilinçli olarak kullanılması ve gelecek kuşaklara bu bilincin aşılanması gerekliliği üzerinde durularak düzenlenen yarışmanın her yıl yapılması planlanmaktadır.

Alanında 12 profesyonel ve akademisyen Jüriden oluşan ve 850 aday arasından en yüksek puanlamayı alan Başak Koleji "Yılın Okulu", Görsel Sanatlar Öğretmeni Burak Erim "Yılın Öğretmeni" ve Başak Koleji öğrencileri, Hanzade Aydaş, Kayla Su Dural, Melis Akyağcı, Masal Karakaş ve Mefaret Ülgüdür "Yılın Öğrencileri" seçildi. - AYDIN

Altın Fırça Resim Yarışması'nda yılın okulu Başak Koleji oldu
Altın Fırça Resim Yarışması'nda yılın okulu Başak Koleji oldu
Altın Fırça Resim Yarışması'nda yılın okulu Başak Koleji oldu
Altın Fırça Resim Yarışması'nda yılın okulu Başak Koleji oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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