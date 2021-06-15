Altın Fırça Ödülleri açıklandı
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Altın Fırça Ödülleri açıklandı

Altın Fırça Ödülleri açıklandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Toprak Okulu Derneği, 23 Nisan kutlamaları kapsamında bu yıl ilk kez 3-9 Yaş Bireysel ve Okullar Arası Ulusal Altın Fırça Ödülleri'ni düzenledi.

Toprak Okulu Derneği, 23 Nisan kutlamaları kapsamında bu yıl ilk kez 3-9 Yaş Bireysel ve Okullar Arası Ulusal Altın Fırça Ödülleri'ni düzenledi. Pandemi nedeniyle ertelenen ödül töreni, önceki gün Nişantepe Orman Park'ta yapıldı. Tören, "Hababam Sınıfı"ndan Mahmut Hoca'nın "Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı" sözlerini anımsatan çatısız, duvarsız sınıflarda gerçekleşti.

YETENEKLİ MİNİKLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Neslihan Maltepe'nin sunduğu törende yaşları 3 ila 9 arasında değişen öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törene "Hababam Sınıfı" oyuncularından Teoman Ayık, Ahmet Arıman ve Tuncay Akça da katıldı. Yaklaşık 4.5 yıl önce bir araya gelerek 'Yeşilçam Vokal Grubu'nu kuran üç usta isim, izci kıyafetleriyle performans sergileyerek, çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.

İsmi değişti

Teoman Ayık, Tuncay Akça ve Ahmet Arıman, yıllar sonra bir araya gelerek 'Hababam Vokal Grubu'nu kurdu. Üçlü, "Hababam Sınıfı" kitabının yazarı Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz'ın bu ismi kullanamayacaklarını belirtmesi üzerine 'Yeşilçam Vokal Grubu' adını aldı. İsim hakkını 10 yıllığına tescil ettiren ekip, renkli şovlarıyla çeşitli organizasyonlara katılıyor.

Tek ayak cezası

"Hababam Sınıfı"nda 'Bacaksız' lakaplı öğrenciyi oynayan ve "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğiyle hafızalara kazınan Tuncay Akça, bu kez törene katılanları tek ayak üzerinde bekletti.

Kaynak: Hürriyet

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