Altın endüstrisinin başını ağrıtan külçeler: Sahte damgalı gerçek altınlar
Kaçak ve illegal yollarla elde edilen altınlar, büyük rafineri şirketlerinin logosu ile küresel pazara sürüldü. Kaçak altını aklamak için kullanılan bu yöntemle piyasaya sürülen sahte altınların tespitinin zorluğu, onu uyuşturucu satıcıları ve illegal örgütler için cazip kılıyor.
Kaçak ve illegal yollarla elde edilen külçe altınların büyük rafineri şirketlerinin logosu ile küresel pazara sürüldüğünün ortaya çıkması küresel altın endüstrisinde deprem etkisi yarattı.
Özellikle uyuşturucu satıcıları ve yasa dışı örgütler tarafından kullanılan bu yöntem sayesinde aklanan kaçak altınların tespitinin zorluğu, sorunun boyutunun büyüklüğü konusundaki endişeleri de artırıyor. Euronews.com'da Görüntüle