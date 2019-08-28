Altın endüstrisinin başını ağrıtan külçeler: Sahte damgalı gerçek altınlar

28.08.2019 23:00

Kaçak ve illegal yollarla elde edilen külçe altınların büyük rafineri şirketlerinin logosu ile küresel pazara sürüldüğünün ortaya çıkması küresel altın endüstrisinde deprem etkisi yarattı.



Özellikle uyuşturucu satıcıları ve yasa dışı örgütler tarafından kullanılan bu yöntem sayesinde aklanan kaçak altınların tespitinin zorluğu, sorunun boyutunun büyüklüğü konusundaki endişeleri de artırıyor. Euronews.com'da Görüntüle