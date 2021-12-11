Altın Emlak Erzurum Temsilciliği açıldı

ERZURUM (İHA) - Türkiye genelinde 25 ilde 100'ü aşkın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak'ın Erzurum Temsilciliği açıldı.

Girişimci Elif Özcan tarafından Yakutiye'de açılan Altın Emlak Erzurum Temsilciliği geniş portföy ve profesyonel danışman kadrosu ile hizmet vermeye başladı.

Açılış konuşmasında konuşan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Erzurum'da yeni bir temsilcilik açıyor olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Yerli ve köklü bir firma olarak 24 yılı geride bırakıyoruz. Yenilenen teknolojik altyapımız, sektöre değer katan eğitimlerimiz, Türkiye genelinde büyüyen temsilci ağımız ile sektörümün parlayan yıldızı olmaya devam ediyoruz. Danışman modelli yeni stratejilerimiz, mobil ilan altyapımız, dijital pazarlama platformlarımız ile teknoloji odaklı en iyi emlak pazarlama firmasıyız" dedi.

Erzurum Temsilcisi Elif Özcan ise "Gayrimenkul sektöründe nitelikli girişimcilerin yer alması gerektiğine olan inancımız ile şehrimize Altın Emlak markasını kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Profesyonel kadromuz, şehir merkezindeki ofisimiz ve geniş portföy ağımız ile müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Erzurum'da kiralama ve satış hizmetlerinin yanı sıra yatırım danışmanlığı, proje geliştirme, pazarlama ve satış, mülk yönetim hizmetlerimiz ile emlakçılığın değer bulduğu bir strateji izleyeceğiz" dedi. - ERZURUM