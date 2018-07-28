Altın Elbiseli Adam" İçin Bir Araya Geldiler

"Altın Elbiseli Adam" lakaplı Barkın Bayoğlu ölümünün 1'inci yıldönümünde binlerce motosikletli seveni tarafından anıldı. Binlerce motosikletli, Altın Elbiseli Adam için bir araya gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerek mezarı başında dua etti. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaza geçirerek hayatını kaybeden Altın Elbiseli Adam lakaplı ünlü motosikletçi Barkın Bayoğlu ölümünün 1'inci yıldönümünde binlerce motosikleti tarafından anıldı. Anma programı ünlü motosikletçinin hayatını kaybettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde binlerce motosikletlinin oluşturduğu konvoyla başladı. Konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü2nü geçerek mezarı başında son buldu. Mezarı başında dua eden edildikten sonra Motto akademisinde anma programı son buldu.

"ONU UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ"

Anma programına motosikletiyle gelen Gökhan Eren, "Altın elbiseli adamı kaybedeli bir sene oldu. 25 Temmuz'da kaybetmiştik. Hava şartlarından dolayı anma programın bugüne erteledik. Bugün yaklaşık 500 ile bin arası motosikletli toplandık. Ancak daha fazla katılım bekliyoruz gelemeyenler de var. Biz ölümünün 1'inci yıldönümünde çok güzel anacağız. Önce onu kaybettiğimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek mezarı başında dua edeceğiz. Ardından onun çekim yaptığı, sürüş yaptığı ve çok sevdiği Motto sürüş akademisine geçeceğiz. Orada onunla ilgili videoları izleyeceğiz. Bugün onun gibi yaşayacağız, onu anacağız. Ona olan saygımızı, sevgimizi bildireceğiz. Bunu her sene yapacağız. Onu unutmayacağız unutturmayacağız" dedi.

(Tahsin Ay/İHA)