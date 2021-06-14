Altın düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları düşecek mi?

Geçtiğimiz günlerde hızlı bir yükseliş gösteren altın aynı hızda gerileme dönemine girdi. Altın piyasalarda 502 lira seviyesinden işlem görürken dolar fiyatı da 8.400 seviyelerine kadar geriledi. Peki, altın düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları düşecek mi?

Piyasalar açıklanan ABD enflasyon verisine kilitlendi. ABD'de yıllık bazda yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi altın fiyatları başta olmak üzere, finansal piyasaları oldukça yakından ilgilendiriyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Analistler, söz konusu swap anlaşmasının Türk lirasını dolar kuru karşısında destekleyerek altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu bildirdi.

İşte altın yorumları ve fiyatlarda son durum;

Bugün, ABD Başkanı Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALTININ GRAM FİYATI 498 LİRA SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını 3.345 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 506,9 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 498,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3.345 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 1.859 dolardan alıcı buluyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN GERİLEDİ

Petrol fiyatları, başta en büyük akaryakıt tüketicileri Avrupa ve ABD olmak üzere, birçok ülkede artan Covid-19 aşılamasına bağlı olarak, seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesinin, talepte artış yaratacağı beklentisiyle yükseldi. Gösterge Brent petrolün Ağustos teslimi varil fiyatı 2018 yazından bu yana ilk kez 73 doları aşarak 73.09 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı spot piyasalarda da 72.48 dolara çıktı.

Yatırımcıların, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına odaklandığı piyasalarda, dolardaki güçlü gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları düştü ve 1,860 dolar ile 4 Haziran'dan bu yana en düşük düzeylere geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

- Brent petrol yüzde 0.64 artışla 72.48 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.77 artışla 71.00 dolar,

- altın yüzde 0.82 düşüşle 1,860.87 dolar,

- gümüş yüzde 0.48 artışla 27.79 dolar,

- bakır yüzde 1.02 artışla 9,995.00 dolar,

- platin yüzde 0.36 düşüşle 1,145.96 dolar,

- paladyum yüzde 0.11 düşüşle 2,774.87 dolar düzeyindeydi.