Altın düşer mi yükselir mi? (Uzman Yorum) 17 Ocak Pazartesi Gram altın ne kadar, kaç TL? Altın artar mı azalır mı? Çeyrek altın artar mı düşer mi?

Her gün merak edilen soruların başında altın fiyatları düşer mi artar mı sorusu geliyor. Peki bugün altın artacak mı, düşecek mi? Altın fiyatları ne zaman düşer? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın yükselir mi düşer mi? Gram altının fiyatı artar mı? Uzman yorumlar nelerdir? Güncel altın kurları kaç tl oldu? İslam Memiş'in açıklamaları nelerdir? İşte uzman yorumlar ve analizi sizlerle...

Altın yükselir mi düşer mi? Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 17 Ocak 2022 Pazartesi altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi? Gram altın ne kadar, kaç TL? Altın artar mı azalır mı? Çeyrek altın düşecek mi yükselecek mi?

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

İslam Memiş'in altın ile ilgili yaptığı son açıklamalar şu şekilde:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın almalı mıyım, almamalı mıyım?" diye düşünen yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Altının ons fiyatını, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisinin etkileyeceğini söyleyen Memiş, "Büyüme verisi düşük gelirse ons altında tekrar 1.835 dolara kadar bir toparlanma öngörüyorum." dedi.

Dolar kurundaki artışa paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı bin lirayı aştı. Ons altın yatay bazlı seyrini sürdürürken, gram altında dolar bazlı yükseliş devam ediyor. Gram altın bugün itibarıyla 1.027 lirayla rekor yeniledi.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCISINI UYARDI

Yatırımcılar ise "Altın almalı mıyım, almamalı mıyım?" sorusunun yanıtını arıyor. Birçok kişi yatırım konusunda ne yapacağını bilemezken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısı için hayati uyarılarda bulundu.

ABD BÜYÜME VERİSİ ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

TGRT Haber'in konuğu olan Memiş, ons altının dünya genelinde yatay ve sakin bir seyirde olduğunu söyledi. Ons altının 1.780-1.815 dolar aralığında seyrettiğini belirten Memiş, "Bu hafta ABD'deki büyüme verisini yakından takip edeceğiz. Büyüme verisi düşük gelirse ons altında tekrar 1.835 dolara kadar bir toparlanma öngörüyorum. Gram tarafındaki yükselişler zaten malum. Ancak ons tarafındaki toparlanma ABD'de açıklanacak büyüme verisinden sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

17 OCAK PAZARTESİ 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

17 Ocak Pazartesi günü kurlarına göre güncel 1 gram altın fiyatı 785,9 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 786,1 TL iken satış fiyatı ise 787,0 TL'dir.

Gram altın 17 Ocak Pazartesi güncel kurları

Alış 786,1

Satış 787,0

Değişim (%) -0,42

En Yüksek 797,9

En Düşük 782,1

Önceki Kapanış 789,8

Haftalık En Yüksek 810,6

Haftalık En Düşük 771,5

Aylık En Yüksek 1.059,0

Aylık En Düşük 594,9

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