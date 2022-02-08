Altın düşer mi yükselir mi? 8 Şubat 2022 altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı artar mı düşer mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 8 Şubat 2022 Salı altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi?

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

İslam Memiş'in altın ile ilgili yaptığı son açıklamalar şu şekilde:

Geçtiğimiz haftalarda Bakan Nebati ile bir araya gelen ekonomist İslam Memiş döviz, altın ve dolar hakkında bazı açıklamalarda bulundu . İslam Memiş'in altın, dolar ve döviz ile ilgili yaptığı son açıklamalar şu şekilde:

İslam Memiş, "Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planları varmış. TL mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi." dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Toplantıda ekonomide çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara merkez bankasının ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti." dedi.

8 ŞUBAT SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

8 Şubat Salı günü kurlarına göre güncel 1 gram altın fiyatı 799,2 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 798,9 TL iken satış fiyatı ise 799,2 TL'dir.

Gram altın 8 Şubat Salı güncel kurları:

Alış : 798,9

Satış : 799,2

Değişim (%) : 0,39

En Yüksek : 800,1

En Düşük : 794,8

Önceki Kapanış : 796,0

Haftalık En Yüksek : 800,1

Haftalık En Düşük : 767,1

Aylık En Yüksek : 810,6

Aylık En Düşük : 766,2

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