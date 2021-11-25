Altın düşer mi yükselir mi? 25 Kasım 2021 altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 25 Kasım 2021 Perşembe altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi?

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

İslam Memiş'in altın ile ilgili yaptığı son açıklamalar şu şekilde:

Uzun bir süredir altının 600 lirayı, doların ise 9 lirayı aşacağını söyleyen ve bu düşünceler nedeniyle linç edilen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tahminleri nedeniyle kendisini eleştirenleri utandırdı. Dedikleri bir bir çıkan Memiş, söz konusu kişiler için, "Çoğu cahil insanlar ve sahte hesaplar. O boş konuşan, hakaret eden insanların zaten yolları belli. Bu kişiler muhatap alınacak insanlar değil. Uyarılarımızı dikkate alanları tebrik ediyorum, bu süreçten galip çıktılar." dedi.

Dolar ve altında başarılı tahminleriyle bilinen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haberler.com Ekonomi Müdürü Mesut Şahin'in sorularını yanıtladı. TL'de bekleyenlere önemli uyarılarda bulunan Memiş, yıl sonuna kadar altın ve dolarda bir düzeltme beklediğini belirterek alım fırsatı için hem tarih hem de rakam verdi.

KENDİSİNE LAF ATANLARI UTANDIRDI

Gram altın 400-450 lira seviyelerindeyken bile sene sonunda 600 lirayı aşacağını, doların ise sene başından beri 9 lirayı geçeceğini söyleyen Memiş, bu düşüncelerinden dolayı sosyal medyada linç yemişti. Ancak tahminleri bir bir tutan Memiş, kendisine laf atanları utandırdı. Söz konusu kişilere de bir mesaj veren Memiş, "Çoğu cahil insanlar ve sahte hesaplar. Muhatap alınacak insanlar değil." dedi.

"YIL SONUNA KADAR BİR ALIM FIRSATI OLACAK"

Yıl sonuna kadar bir alım fırsatı olacağını söyleyen Memiş, "Döviz ve gram altın tarafında mutlaka bir kar satışı bekliyorum. Mutlaka bir müdahale bekliyorum. Mutlaka bir tansiyon düşüşü olacaktır ama bu düşüş kısa vadeli kalacak. Vatandaşlar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirecek. Şu anda ben alırım, satarım para kazanırım bazında bir piyasa yok. Her satan zarar edecek. Kısa vadede bir düşüş olacak ve alacaksınız bekleyeceksiniz." dedi.

ALIM FIRSATI İÇİN RAKAM VERDİ

"Alım fırsatı" diye bahsettiği seviyeler hakkında da konuşan Memiş, "Gram altında 600 lira seviyesinin altında 580-590 liralar, dolar kurunda ise 10 liranın altında 9,60-9,80 liralar. Kurun ve gram altının buralardan bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MUHATAP ALINACAK İNSANLAR DEĞİL"

Memiş, tahminleri nedeniyle kendisini eleştirenlere de yanıt verdi. Memiş, "Bu sosyal medya iyice cıvıklaştı. Her önüne gelen yorum yapıyor, bunları muhatap almıyoruz zaten. Çoğu cahil insanlar ve sahte hesaplar. Bu insanlar genellikle kısa vadeli al satcı. Bizim muhataplarımız finansal okur yazarlığı olan insanlar. Duyarlı insanlar, uyarılarımızı dikkate alan insanlar. Uyarılarımızı dikkate almış insanları gerçekten tebrik ediyorum, bu süreçten galip çıktılar. O boş konuşan, hakaret eden insanların zaten yolları belli. Muhatap alınacak insanlar değil. Biz daha eğitimli, daha duyarlı insanlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

25 KASIM PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

25 Kasım Perşembe günü kurlarına göre güncel 1 gram altın fiyatı 690,9 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 691,4 TL iken satış fiyatı ise 692,0 TL'dir.

Gram altın 25 Kasım Perşembe güncel kurları:

Alış 691,4

Satış 692,0

Değişim (%) -0,46

En Yüksek 704,5

En Düşük 682,0

Önceki Kapanış 694,9

Haftalık En Yüksek 779,6

Haftalık En Düşük 625,4

Aylık En Yüksek 779,6

Aylık En Düşük 543,8

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