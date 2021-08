Altın düşer mi yükselir mi? 25 Ağustos 2021 altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi?

Her gün merak edilen soruların başında altın fiyatları düşer mi artar mı sorusu geliyor. Peki bugün altın artacak mı, düşecek mi? Altın fiyatları ne zaman düşer? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Altın fiyatı ne kadar? Güncel altın kurları kaç tl oldu? İşte uzman yorumlar sizlerle...

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 25 Ağustos 2021 Çarşamba altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi?

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

İslam Memiş'in altın ile ilgili yaptığı son açıklamalar şu şekilde: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ben bu seviyelerden alımı sağlıklı görmüyorum. Tercihtir ama 400-450 seviyeler varken alınmalıydı. Mayıs-hazirana dikkat çekmiştim ki bu aylarda yükseliş bekliyorum. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bu zirve seviyeler değil. Haziran ayında 535 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 540-560 lira aralığına oturmak isteyen bir gram altın olabilir. Yıllık bazda da daha yüksek seviyeler görebileceğimizi tahmin ediyorum.

Bu kadar aşırı balon oluşması dolar tarafında da geçerli. Dolar tarafında köpük var geçen yıl ki hatayı yapmayın. Dolar ya da gram altın tarafında köpük oluştu dikkat edin. Ben agresif yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bu nereye giderse gitsin gram altın 535 liraya kadar gitsin yine almam beklerim. Beklemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum.

İslam Memiş'in güncel açıklamaları:

Gram altında hafta başında bir gecede 30 liralık düşüş olurken, yatırımcılar büyük şok yaşadı. Birçok kişi kara kara ne yapacağını düşünürken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi. Söz konusu düşüşün yatırımcıyı tuzağa çekmek olduğunu söyleyen Memiş, "Bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu almayın" dedi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"DÜŞÜŞLERİN NEDENİ YATIRIMCIYI TUZAĞA ÇEKMEKTİR"

Altında yaşanan düşüşten sonra yatırımcıların panik yaptığı için korku satışları gerçekleştirdiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altında neredeyse 30 liralık bir değer kaybı gördük. 480 lira seviyesinden 450 lira seviyelerine kadar geriledi. Altında 4 milyar dolara yakın satış yapıldı. Merkez bankaları ve büyük şirketler manipülasyonlarını sürdürüyor. Burada amaç insanların yatırım aracı olarak doları benimsemeleri. 'Her şey Fed'in kontrolü altında, enflasyonun kalıcı olduğunu düşünmeyin. Ekonomik toparlanma hızlanıyor' gibi bilerek ve isteyerek algı yapıyorlar. Enflasyonun olduğu yerde altın fiyatları her zaman değerli olacağı için altına operasyon yapmak onların işini daha da kolaylaştıracaktır. Bu operasyonları da çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Bu bir manipülasyondur, bu bir operasyondur. Bu sert düşüşlerin nedeni altın yatırımcısını tuzağa çekmektir." dedi.

"PANİKLE SATIŞ POZİSYONU ALMAYIN"

Yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyaran Memiş, "Ons altın 1960 dolar seviyesinden 1677 dolar seviyesine sert bir şekilde geriledi. Ancak geçen hafta 1832 dolar seviyesine kadar yükseldiğini de gördük. Demek ki burada her baskılanma, her düşüş yeni bir yükselişin habercisi olacaktır. Sonbaharda enflasyonun etkilerini daha çok hissedeceğiz. Dolayısıyla bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu almamalı. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmek iyidir. Ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak bunu yapmak lazım. Benim nazarımda ons ve gram altındaki bu düşüşler orta ve uzun vade için geçerli değildir. Tepki alımlarının da hızlı olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

25 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

25 Ağustos Çarşamba günü kurlarına göre güncel 1 gram altın fiyatı 485,3 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 485,5 TL iken satış fiyatı ise 485,8 TL'dir.

Gram altın 25 Ağustos Çarşamba güncel kurları: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.