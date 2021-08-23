Altın düşer mi yükselir mi? 23 Ağustos 2021 altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi?

Her gün merak edilen soruların başında altın fiyatları düşer mi artar mı sorusu geliyor. Peki bugün altın artacak mı, düşecek mi? Altın fiyatları ne zaman düşer? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Altın fiyatı ne kadar? Güncel altın kurları kaç tl oldu? İşte uzman yorumlar sizlerle...

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 23 Ağustos 2021 Pazartesi altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi?

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

İslam Memiş'in altın ile ilgili yaptığı son açıklamalar şu şekilde: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ben bu seviyelerden alımı sağlıklı görmüyorum. Tercihtir ama 400-450 seviyeler varken alınmalıydı. Mayıs-hazirana dikkat çekmiştim ki bu aylarda yükseliş bekliyorum. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bu zirve seviyeler değil. Haziran ayında 535 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 540-560 lira aralığına oturmak isteyen bir gram altın olabilir. Yıllık bazda da daha yüksek seviyeler görebileceğimizi tahmin ediyorum.

Bu kadar aşırı balon oluşması dolar tarafında da geçerli. Dolar tarafında köpük var geçen yıl ki hatayı yapmayın. Dolar ya da gram altın tarafında köpük oluştu dikkat edin. Ben agresif yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bu nereye giderse gitsin gram altın 535 liraya kadar gitsin yine almam beklerim. Beklemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum.

23 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

23 Ağustos Pazartesi günü kurlarına göre güncel 1 gram altın fiyatı 487,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 487,7 TL iken satış fiyatı ise 488,2 TL'dir.

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