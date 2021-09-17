Altın düşer mi yükselir mi? 17 Eylül 2021 altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 17 Eylül 2021 Cumaaltın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi?

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

İslam Memiş'in altın ile ilgili yaptığı son açıklamalar şu şekilde: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ben bu seviyelerden alımı sağlıklı görmüyorum. Tercihtir ama 400-450 seviyeler varken alınmalıydı. Mayıs-hazirana dikkat çekmiştim ki bu aylarda yükseliş bekliyorum. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bu zirve seviyeler değil. Haziran ayında 535 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 540-560 lira aralığına oturmak isteyen bir gram altın olabilir. Yıllık bazda da daha yüksek seviyeler görebileceğimizi tahmin ediyorum. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bu kadar aşırı balon oluşması dolar tarafında da geçerli. Dolar tarafında köpük var geçen yıl ki hatayı yapmayın. Dolar ya da gram altın tarafında köpük oluştu dikkat edin. Ben agresif yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bu nereye giderse gitsin gram altın 535 liraya kadar gitsin yine almam beklerim. Beklemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum.

İslam Memiş'in güncel açıklamaları:

Gram altında hafta başında bir gecede 30 liralık düşüş olurken, yatırımcılar büyük şok yaşadı. Birçok kişi kara kara ne yapacağını düşünürken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi. Söz konusu düşüşün yatırımcıyı tuzağa çekmek olduğunu söyleyen Memiş, "Bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu almayın" dedi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"DÜŞÜŞLERİN NEDENİ YATIRIMCIYI TUZAĞA ÇEKMEKTİR"

Altında yaşanan düşüşten sonra yatırımcıların panik yaptığı için korku satışları gerçekleştirdiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altında neredeyse 30 liralık bir değer kaybı gördük. 480 lira seviyesinden 450 lira seviyelerine kadar geriledi. Altında 4 milyar dolara yakın satış yapıldı. Merkez bankaları ve büyük şirketler manipülasyonlarını sürdürüyor. Burada amaç insanların yatırım aracı olarak doları benimsemeleri. 'Her şey Fed'in kontrolü altında, enflasyonun kalıcı olduğunu düşünmeyin. Ekonomik toparlanma hızlanıyor' gibi bilerek ve isteyerek algı yapıyorlar. Enflasyonun olduğu yerde altın fiyatları her zaman değerli olacağı için altına operasyon yapmak onların işini daha da kolaylaştıracaktır. Bu operasyonları da çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Bu bir manipülasyondur, bu bir operasyondur. Bu sert düşüşlerin nedeni altın yatırımcısını tuzağa çekmektir." dedi.

"PANİKLE SATIŞ POZİSYONU ALMAYIN"

Yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyaran Memiş, "Ons altın 1960 dolar seviyesinden 1677 dolar seviyesine sert bir şekilde geriledi. Ancak geçen hafta 1832 dolar seviyesine kadar yükseldiğini de gördük. Demek ki burada her baskılanma, her düşüş yeni bir yükselişin haber cisi olacaktır. Sonbaharda enflasyonun etkilerini daha çok hissedeceğiz. Dolayısıyla bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu almamalı. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmek iyidir. Ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak bunu yapmak lazım. Benim nazarımda ons ve gram altındaki bu düşüşler orta ve uzun vade için geçerli değildir. Tepki alımlarının da hızlı olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNCELLEME (ALTINDA SON DURUM NEDİR?)

Altın yatırımcıları, ABD üretici enflasyonunun beklentileri aşmasından sonra bugün açıklanacak tüketici enflasyon verisine odaklandı. Altın, ABD'de üretici enflasyonunun beklenenden hızlı bir artış kaydetmesi sonrasında Fed'in varlık alımı azaltımına daha erken başlayabileceğine ilişkin beklentilerle yatay bir seyirde. Güne düşüşle başlayan gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki sakin seyirle 485 TL civarında bulunuyor.

Abd'de açıklanacak olan TÜFE verisi altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed'in faiz artırma ihtimali ve varlık alımlarını azaltmaya başlaması beklentisi ile birlikte dar banda sıkışan altın bu sefer de TÜFE verisi nedeniyle gergin bir haftaya başladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ONS ALTIN HAFTANIN İKİNCİ GÜNÜNE 1.792 DOLAR CİVARINDA BAŞLADI

Geçen hafta 50 günlük hareketli ortalamasının altına geriledikten sonra dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, 4 haftanın ardından ilk defa haftayı kayıpla kapatmıştı. Tüketici enflasyon verisi öncesi endişelerle yatay seyreden ons altın, haftanın ikinci gününe 1.792 dolar civarında başladı.

GRAM ALTIN 485 TL SEVİYESİNDE

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişten destek bularak 490 TL seviyesine kadar tırmanmıştı. Ons altının aksine geçen haftayı kazançla kapatan gram altın, salı günü 485 TL seviyesinde işlem görüyor.

"GRAM ALTINDAKİ YÜKSELİŞ KALICI OLMAZ"

Güne düşüşle başlayan gram altın 485 liradan işlem görüyor. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon verisinin beklenenden düşük gelebileceği ve bunun dolar kurunu yukarıya taşıyıp değerli metalleri baskı altında bırakabileceği tahmininde bulundu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Deneyimli analist, gram altın fiyatının 480 TL seviyelerinde hareket etmeye devam edeceğini düşündüğü söyledi ve şöyle devam etti; Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

"Gram altın şu an 487 TL seviyelerinde. Gram altın fiyatının gün içerisinde 482-490 TL aralığında işlem görmesini bekliyorum. Bugün gram altın fiyatındaki yükselişin kalıcı olacağını düşünmüyorum. " Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

17 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

17 Eylül Cuma günü kurlarına göre güncel 1 gram altın fiyatı 483,8 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 483,8 TL iken satış fiyatı ise 484,0 TL'dir.

Gram altın 17 Eylül Cuma güncel kurları:

Alış 483,8

Satış 484,0

Değişim (%) 0,57

En Yüksek 488,3

En Düşük 480,7

Önceki Kapanış 481,1

Haftalık En Yüksek 491,3

Haftalık En Düşük 477,3

Aylık En Yüksek 492,1

Aylık En Düşük 475,6

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