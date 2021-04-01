Altın düşer mi? Altın neden düşüyor? Altın ne olur? Altın düşecek mi?

Dolar kurunda TCMB yönetimindeki değişiklik sonrası altında hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar "Altın düşecek mi? Altın düşer mi? Altın neden düşüyor? Altın fiyatları ile ilgili detaylara yanıt arıyor. TCMB'de Başkan Kavcıoğlu'ndan sonra ikinci üst düzey atama yapılırken 2. Başkan Çetinkaya'nın yerine Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Duman atandı. İşte Dolar/TL kurunda yaşanan son gelişmeler

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından piyasalarda sert fiyat hareketleri yaşandı. 1.5 işlem gününde yüzde 17.8 düşen borsaya tepki alımları geldi. Sığ piyasada 8.35 TL'yi gören dolar, yerlilerin satışıyla 8 TL'nin altına indi. Peki, altın düşer mi? Altın neden düşüyor? Altın ne olur? Altın düşecek mi?

ALTIN DÜŞER Mİ?

Altının ons fiyatı bin 727 TL seviyesinde hareket ederken, gram altın 453 TL'yi gördü. Altın ve gümüşte görülen çıkışlarla ilgili açıklamalarda bulunan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, yükselişin sebebini ekonomi politikalarına bağladı. Gram altın ve gümüşün yükselişlerinin tamamen kurgudan kaynaklı olduğunu öne süren Şatırıoğlu, ons tarafında bir miktar satış olduğuna işaret etti.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Altın ve gümüşte görülen çıkışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, çıkışların ekonomi politikalarından kaynaklandığını ifade etti. Altında yaşanan yükselişin fırsat olup olmadığı sorusunu cevapsız bırakan Şatıroğlu, gram altın ve gümüş tarafındaki yükselişlerin tamamen kurdan kaynaklı olduğunu vurguladı.

Ons tarafında bir miktar satış olduğuna dikkati çeken Şatıroğlu, dolar endeksinin dirençle karşılaştığını belirterek, bundan sonra bu hafta buradan aşağı dönmesini bekleyeceğini söyledi. Şatıroğlu, o zaman ons altın ve gümüşün yükselişe geçeceğini savundu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 liradan işlem görüyor.

Ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Gram altın, bugüne de dolar kuruna paralel artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 452,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını da 3.020 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,1 değer kazanan gram altın, günü 451,9 liradan tamamladı.

Analistler, altının ons fiyatının, tekrar yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin etkisiyle değer kaybettiğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.702 dolardan alıcı buluyor.

BIST 100 endeksi, güne 0,27 puan ve yüzde 0,02 kazançla 1.392,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.371,43, en yüksek 1.400,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 1.395,79 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,21 puan artarak 1.395,79 puandan kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,08 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 1.431,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 63'ü geriledi. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08 ve teknoloji endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

Altının onsu 1.684,52 dolar

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 453 bin liradan tamamladı.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.684,52 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1727, sterlin/dolar paritesi 1,3721, dolar/yen paritesi de 110,27 düzeyinde seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3201 lira, satışta 8,3535 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1135 lira, satışta 8,1460 lira olarak belirlemişti.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,15 gerileyerek 64,21 dolardan işlem görüyor.