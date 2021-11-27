Altın düşer mi?

Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ilişkin yeni bir yorum geldi. ABD Merkez Bankası'nın 2022 yılında faiz artırımına başlayacağını söyleyen Memiş, "Gram altında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. 585-590 seviyeleri gelebilir." ifadelerini kullandı.

"600 TL'NİN ALTINDA BİR RAKAM BEKLİYORUM"

Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde gram altının 585 lira seviyesine gelebileceğine işaret etti. A Haber'e konuşan Memiş'in açıklaması şu şekilde:

Dünyada da altının ons fiyatı düşüş trendine girecek. Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED varlık alımlarının miktarını artırır bundan sonra ve 2022 yılında FED faiz artırımına başlayacak bu da altın için olumsuz. Gram altın/TL fiyatında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. Yani 585-590 seviyelerinde.

"VATANDAŞLAR SUNİ YÜKSELİŞLERİ FIRSATA ÇEVİREBİLİR"

O yüzden bozdurmak isteyen vatandaşlar bu suni yükselişleri bir fırsata çevirebilirler. Vatandaşlarımıza şunu tavsiye ederim bu fiyatlamalar köpük fiyatlamalar, suni yükselişler. Vatandaşlara tavsiyem yüksek seviyeler kalıcı olmayabilir."

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