Altın Dolandırıcısı Yakalandı

MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte altın dolandırıcılığı yapan Suriyeli bir kişiyi yakaladı. Polise 17 Mayıs'ta başvuran Suriye vatandaşı Ali Halil Koca, sosyal medya üzerinden tanıştığı Basil Eltoma'dan altın satın almak için İstanbul'dan Mersin'e geldiğini söyledi. Bu kişiden 4 bin dolar karşılığında 120 altın aldığını ve kuyumcuya götürdüğünde sahte olduğunu anladığını anlatan Ali Halil Koca'nın verdiği bilgiler üzerine, Mersin polisi çalışma başlattı. Ali Halil Koca'nın şüphelilerle yemek yediği lokantanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, Basil Eltoma'nın görüntülerine ulaştı. Ekipler, kimliğini belirledikleri Eltoma'yı, 7 Temmuz'da Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki bir kuaförde yakaladı.



Basil Eltoma, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Mersin