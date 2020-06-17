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Altın "direnç noktası"nın altında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şirket tahvil alım programını genişleteceğine ilişkin açıklamasının desteğinde yükselen altın ons başına 1,745 dolar olarak belirtilen "direnç noktası"nın altında hareket ediyor.

Altın
17.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:38

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şirket tahvil alım programını genişleteceğine ilişkin açıklamasının desteğinde yükselen altın ons başına 1,745 dolar olarak belirtilen "direnç noktası"nın altında hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, küresel risk iştahındaki toparlanma ons altının daha fazla destek bulmasını zorlaştıran bir tablo yaratsa da 1,730 doların üzeri test edilmeye devam ediyor:

"Özellikle Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artış ve dolar endeksinin göreceli olarak güç kaybetmiş olması yukarı yönlü denemelerin sürmesini sağlayan başlıca faktörler olarak çalışıyor. Teknik açıdan ise görünüm çok fazla değişmiş değil. Öyle ki geçen haftadan bu yana 1,745 doların aşılamıyor oluşu bu seviyeyi önemli bir dirence dönüştürmüş durumda. Dolayısıyla anlamlı şekilde momentum kazanımından bahsedebilmek için 1,745 doların üzerinde taban oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. 1,720 doların altı ise daha fazla güç kaybını tetikleyebilir."Uluslararası Eneri Ajansı'nın (International Energy Agency - IEA) petrol talebinin gelecek yıl günde 5.7 milyon varillik rekor artışa ulaşacağına ilişkin öngörüsüyle 40 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde tutunuyor.Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.61 düşüşle 40.55 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.55 artışla 38.21 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.07 artışla 17.47 dolar,altın, yüzde 0.16 düşüşle 1,724.42 dolar,bakır, yüzde 0.05 artışla 5,742.00 dolar,platin, yüzde 0.84 artışla 831.63 dolar,paladyum yüzde 0.65 düşüşle 1,924.00 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2,485 liradan işlem görüyor.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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