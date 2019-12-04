Altın dedikodusunu duyan defineciler tepeyi köstebek yuvasına çevirdi

04.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:54

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde yıllar önce komşu köyler ile haberleşmek amacıyla ateş yakılan ve dumanla haberleşme gerçekleştirilen tepe definecilerin hedefi haline geldi. Türkiye'den definecilerin yanı sıra Avrupa'dan gelenler de burada kazı yapmaya çalışıyor. Bu durum nedeniyle mahalle sakinleri tepeye zarar verilmemesi için zaman zaman nöbet tutuyor.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Gültepe Mahallesi sakinleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşmanın yanı sıra yıllar önce komşu köylerle olağanüstü durumlarda ateşle haberleşmek için kullanılan tepeyi, definecilerden korumakla uğraşıyor. Çevre köylerin de hemen hepsinde bulunan tepe, altın olduğu dedikodusunun ardından 10 yıldır definecilerin hedefi haline gelmiş durumda. Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında ve yağmur yağdıktan sonra gelen definecilerden tepeyi korumak için zaman zaman nöbet tutarken, gençler ise sık sık tepeye çıkarak birilerinin olup olmadığını kontrol ediyor. Köstebek yuvasını andıran çukurların oluştuğu ve aşağısında bulunan toprak evin de tahrip edildiği alanla ilgili yetkilerden yardım talep eden mahalle sakinleri, tepeye bekçi görevlendirilmesini istiyor.

'YAĞMURDAN SONRA GELİYORLAR'Definecilerin yağmur yağdıktan sonra geldiğini belirten mahalle sakinlerinden İntizam Yağız (41), "Bu tepenin tarihi çok eski. Bizim dedelerimiz zamanından beri bu tepe var. Bu tepenin köylüler arası işaretleşme aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Çevredeki tepeler hepsi birbirine bakıyor. Herhangi olağanüstü bir durumda ateşle işaretleşme amacıyla kullanıyorlarmış. Defineciler bayağı kazı yapmışlar. Avrupa'dan da bir kadın gelmişti. Yanına da birkaç defineci almıştı. Biz de duyar duymaz jandarmaya haber verdik. Onlar da kaçıp gitti. Tepenin aşağısında da baya çukur var. Tahrip olmuş durumda. Definecileri gördüğümüz zaman jandarmaya bildiriyoruz. Kaçıp gidiyorlar. Burası tarihi bir yer. Biz bu tepenin güvenliğinin sağlanması için en azından bir bekçi konulmasını istiyoruz" dedi.'TEPEYİ EVİ YAKIN OLANLAR KORUYOR'Mahalle sakinlerinden Sait Şimşek de (45), gelen definecilerin 'altın var' dedikoduları üzerine buraya geldiklerini ifade ederek, "Geldikleri zaman biz jandarmaya bildiriyoruz zaten. Burası tarihi bir yapıdır. Bozulsun istemiyoruz. Yetkililerden gerekirse 1 ya da 2 bekçi tutmalarını istiyoruz. Tepeye evi yakın olanlar zaten tepeyi koruyor. Bir nevi bekçiliğini yapıyoruz" diye konuştu.'BU TEPE BİZE EN BÜYÜK MİRASLARDAN'

Tepeyi definecilerden dolayı sürekli kontrol ettiğini anlatan Mehmet Emin Şimşek (18), "Genelde arkadaşlarla toplanıp tepede kimse var mı yok mu diye bakıyoruz. Bazen bazı kişiler gelip tepeyi kazıp define aramaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bu tepeyi korumaya çalışıyoruz. Bu tepe bize en büyük miraslardan biridir" dedi.

Kaynak: DHA