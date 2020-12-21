'Altın'da mutasyon etkisi
21.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:27
Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla sert yükseldi.
Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla sert yükseldi. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın ise 770 liradan satılıyor.
Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere'de görülmesinden sonra altının ons fiyatı sert bir yükselişe geçti. Ons altın mutasyon açıklamalarının ardından 1850 dolardan 1900 dolara fırladı. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın 770 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı