'Altın'da mutasyon etkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

'Altın'da mutasyon etkisi

21.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:27
'Altın'da mutasyon etkisi

Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla sert yükseldi.

Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla sert yükseldi. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın ise 770 liradan satılıyor.

Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere'de görülmesinden sonra altının ons fiyatı sert bir yükselişe geçti. Ons altın mutasyon açıklamalarının ardından 1850 dolardan 1900 dolara fırladı. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın 770 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Serdar Ortaç Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Umut Bulut Çağdaş Atan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız İzmir İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Altın'da mutasyon etkisi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:26:51. #1.15#
title