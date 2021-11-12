"Altın Bin Yıllık Sesler" sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu

Anadolu'da 6 bin yıldır yaşayan enstrümanlardan oluşan "Altın Bin Yıllık Sesler" adlı sergi, Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) açıldı.

Bu yıl üçüncüsü yapılan "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", AKM'de başladı. Festival açılışına özel düzenlenen törende, "Altın Bin Yıllık Sesler" adlı sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Müzik aletleri yapım ustası Feridun Obul'un danışmanlığında hazırlanan serginin küratörlüğünü Nilşah Ağaoğlu üstlendi.

AKM Fuayesi'nde özel bir tasarımla sergilenen sergide, Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden bugüne uzanan halk sazları görülebilecek. Sergide aynı zamanda orijinal müzik aletlerinin yanı sıra Obul'un tasarımı olan replikalar da yer alıyor.

"Yaklaşık 6 bin yılı kapsayan süreçte kullanılmış müzik aletleri izleyicilerini bekliyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Feridun Obul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'da yaşayan medeniyetlerin tarihini araştırarak en eskisi 14 bin 500 yıl öncesi olmak üzere Sümerler, Frigler, Asurlular, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti sazlarını hazırladığını ve sergide de bu kültürlerin eserlerinin repkilarına yer verdiklerini aktardı.

Şimdiye kadar dünyada böyle bir sergi yapılmadığına işaret eden Obul, "Sümerlerden günümüze dek kullanılmış halk sazlarından seçmeler yer alıyor. Anadolu'da yaşamış orijinal eserlerin yanında benim tarafımdan tarihi araştırmasını yaparak üretilmiş eserler var. Yaklaşık 6 bin yılı kapsayan süreçte kullanılmış müzik aletleri izleyicilerini bekliyor." diye konuştu.

Obul, atölyesinde yapacağı aletlerin önce araştırmasını yaptığını ve o müzik aleti kullanan insanların da yaşam koşullarını incelediğini söyleyerek, şunları anlattı:

"O zamanki düzene göre nasıl malzemeler kullanmışlar. Biz de o çevredeki malzemelerden enstrümanları yapıyoruz. Mesela Hititlerin şehri Yozgat, Sivas, Çorum. Burada yetişen ağaçlardan, elde edilen malzemelerle yapıyoruz. Yani bölge bölge yaptığımız zaman oradaki sesleri elde ettiğimizi düşünüyoruz. Zaten kaya resimlerinde, kabartmalarda bunların şekilleri var. Bu sergide de ilk önce dedik ki 'Anadolu'da kimler yaşamış, kimler gelip, geçmiş.' Bilginler, aşıklar, şiir yazanlar, edebiyatçılar bunları araştırdık. Bunların çevresinde yaşayan insanların şiirleri nasıl bir müzik haline getirdiğini, halka sunduğunu da araştırdık. Bu konsepte bağlı olarak sergiyi hazırladık. Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Neşet Ertaş gibi hepsinden birer damla da sergide var."

Festival boyunca görülebilecek sergi kapsamında aynı zamanda bir bağlama yapım atölyesi de gerçekleştirilecek.

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