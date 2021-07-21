"Altın Bereketlendirme Dolandırıcılığı" yapan 3 kadın yakalandı
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"Altın Bereketlendirme Dolandırıcılığı" yapan 3 kadın yakalandı

'Altın Bereketlendirme Dolandırıcılığı' yapan 3 kadın yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul ve Ankara'nın farklı ilçelerinde başta 'Altın Bereketlendirme' dolandırıcılığı olmak üzere onlarca suça karışmış 3 kadın Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

İstanbul ve Ankara'nın farklı ilçelerinde başta 'Altın Bereketlendirme' dolandırıcılığı olmak üzere onlarca suça karışmış 3 kadın Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen ihbar üzerine Sarıgöl Mahallesi'nde dolandırıcılık konusuna karışan 3 şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede şüpheli kişilerin üzerinde çalışma yapan ekipler, Türkan G., Arzu G. ve Candeğer G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar bilezik, altın ve nakit para bulundu. Sarıgöl'de dolandırılan kadın, emniyette şüphelileri teşhis etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Altınları katlayacaklarını söylediler

İddiaya göre; başlarını örterek daha önceden tespit ettikleri evlere gelen dolandırıcılar, "Altın Bereketlendirme" yöntemiyle ziynet eşyalarını arttıracaklarını söyleyip, bu şekilde mağdurların evlerine giriyordu. Evin içerisinde dualar okuyan şüpheliler, el çabukluğu gibi yöntemlerle altın ve paraları çalarak olay yerinden uzaklaşıyordu.

Onlarca suçtan aranmaları vardı

Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan kadın şüphelilerin birer suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin dolandırıcılık, evden hırsızlık, güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, yankesicilik ve yağma suçlarından aranması olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin Ankara'nın Çankaya ilçesi ve İstanbul'un Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Esenler ilçelerinde suça karıştığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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