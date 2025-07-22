Güven Bana yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sorunun cevabını merak eden vatandaşlar, yalnızca yarışmacının ne yanıt vereceğini değil, aynı zamanda doğru yanıtı da araştırıyor. Eğlenerek öğrenme olanağı sunan yarışmada, seyirciler adeta ekran başında yarışmacı gibi düşünüp cevaplamaya çalışıyor. Peki,Altın atasözüne görene tutmaz?

ALTIN ATASÖZÜNE GÖRENE TUTMAZ?

A: Kir

B: Pas

C: İz

D: Yosun

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI VE DİNAMİĞİ

Güven Bana, geleneksel bilgi yarışmalarından farklı olarak strateji ve güven duygusunu merkeze alıyor. Yarışmanın temel işleyişi şu şekilde:

Daha önce birbirini hiç tanımayan iki yarışmacı, stüdyoda karşı karşıya gelerek 1 milyon TL değerindeki büyük ödül için yarışıyor. Yarışma boyunca bilgi sorularını yanıtlayarak ödül havuzunu genişletiyorlar. Doğru verilen her cevap, kasadaki para miktarını artırıyor.

GÜVEN VE STRATEJİ YARIŞMANIN KALBİNDE

Yarışmadaki en çarpıcı unsur güven. Yarışmacılar, belirli anlarda bir butona basarak yarışmadan çekilmeyi ve o ana kadar kazanılmış tüm parayı tek başına almayı seçebiliyor. Ancak bu durumda diğer yarışmacı eli boş dönüyor. Yarışmacılar, ödülü paylaşmak istiyorsa birbirlerine güvenmek zorunda. Bu stratejik karar anları, yarışmanın heyecanını zirveye taşıyor.

DUYGUSAL YOĞUNLUK AİLELERLE ARTIRILIYOR

Stüdyoda yarışmacılarla birlikte aileler de yer alıyor. Ailelerin yarışma anındaki tepkileri, programa duygusal bir derinlik kazandırıyor. Böylece yarışma sadece bilgiye değil, aynı zamanda güven, strateji ve insan ilişkileri üzerine de kurgulanmış bir yapıya dönüşüyor.