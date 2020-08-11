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Altın artışta kuyumcular imtihanda

Bursa'da kuyumcular belge alabilmek için dükkanlarında imtihana tabi tutuldu.

Altın artışta kuyumcular imtihanda
11.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:42

Bursa'da kuyumcular belge alabilmek için dükkanlarında imtihana tabi tutuldu.

Bursa Kuyumcular ve Saatçiler Benzerleri Odası ve Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi, ortak bir çalışmaya imza attı. Müşterilerine daha güvenli ve kaliteli hizmet vermek isteyen kuyumcular, ustalık ve kalfalık belgesi alabilmek için Gemlik Mesleki Eğitim Merkezine müracaat etti. Merkez, şartları tutan kuyumculara, meslekleriyle ilgili sorular sordu. Altınla ilgili sorulan sorulara doğru cevap veren kuyumcular, belge almaya hak kazandı.

Vatandaşların belgesi olan kuyumculardan alışveriş yapmaları istendi. İmtihanı geçip belge almaya hak kazanan kuyumcu Latif Altıkardeş, "Bugün sınava girdik. sektörümüzün ilerlemesinde çok önemli rol oynayan bir imtihan. Bu belge kuyumculuğu usta bir şekilde yaptığımızın ispatı. Her önüne gelenin bu işi yapmaması gerekiyor. Bizim sektörümüzde çok fazla detay var, her önüne gelen mağaza açabiliyor. Çok fazla dolandırıcılık olabiliyor. Bu dolandırıcılıkların önüne geçmek için bu belge çok mühim. Hatta bu sınavların daha da zorlaştırılması sağlanabilir" dedi.

Bursa Kuyumcular ve Saatçiler Benzerleri Odası Genel Sekreteri Ebru Özen ise, "Açılan imtihanla kuyumcularımız kalfalık ve ustalık belgelerini almaya hak kazandı. Bu işi yapanların belge alması lazım" şeklinde konuştu.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu da, "Biz kuyumcuları sınava sokup, kazananlara kalfalık ve ustalık belgesi verdik. Vatandaşlara tavsiyemiz, belgesi olan yerlerden alışveriş yapsınlar. Belgeyi alabilmek için bu mesleği bilmek gerekiyor. Belgeyi alanlar bu mesleği bilen kişiler" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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