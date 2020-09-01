HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Altın artık kısa vadede de kazandırıyor

Altında yaşanan fiyat dalgalanması vatandaşın aklını karıştırdı.

Altın artık kısa vadede de kazandırıyor
01.09.2020 13:14 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:19

Altında yaşanan fiyat dalgalanması vatandaşın aklını karıştırdı. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın yeni haftaya yükseliş eğilimiyle başladı. Denizli'de kuyumculuk yapan Sedat Baş, altındaki dalgalanmaların devam edeceğini düşündüğünü belirterek, "Altın uzun vadede kazandırıyorken şimdi ise kısa vadede de kazandırmaya başladı" dedi.

Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın, haftaya yükselerek başladı. Gün içerisinde gram altın 471 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 771 liradan alıcıyla buluştu. Fiyatlardaki dalgalanmaya rağmen altının hala en güvenli yatırım limanı olduğunu dile getiren kuyumcu Sedat Baş, "Bu hafta biraz yükseliş var. Bunun Akdeniz'de ve Ege'de yaşanan gerilimden kaynaklandığını, fiyatlardaki yükselişin süreceğini düşünüyoruz. Vatandaşlar altına yatırım yapabilir" diye konuştu.

"Yükselişin sürmesini bekliyoruz"

Altının, kağıt para birimlerinden daha önemli olduğunu belirten Sedat Baş, "Altında her zaman bir yükseliş olur. Bu hafta da bir yükseliş var. Bunun Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerilimden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu hafta yükselişin sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Altın en güvenli liman"

Geçtiğimiz hafta fiyatların düşmesiyle birlikte talebin de arttığını söyleyen Sedat Baş, "Kağıt paraların devri geçiyor gibi. Vatandaşlarımız altına yatırım yapmalı. Altın hala en güvenli limandır. Altın uzun vadede kazandırır diyorduk ama artık kısa vadede de kazandırıyor" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Müjde Ar Wilma Elles Hülya Avşar Deniz Akkaya
Spor Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş İzmir Adana Eylül
Şu an buradasınız: Altın artık kısa vadede de kazandırıyor - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 13:25:21. #1.15#
title