Altın artar mı? Altın yükselir mi? Güncel altın fiyatları

Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın almak isteyenler tarafından, canlı altın fiyatları takip ekranı üzerinden anlık takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 410,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını 2.728 liradan satılıyor. Peki, Altın artar mı? Altın yükselir mi? Altın fiyatları

Altının ons fiyatı, dün dolardaki değerlenmenin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürerek 1.687,50 dolarla 9 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1.696 dolardan işlem görüyor.

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseldiğini, bunun da dolar endeksini desteklerken, altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Powell, dün para politikası ile ilgili güvercin söylemlerine devam etse de tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıracak bir açıklamada bulunmadı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 seviyesinin nemli destek konumunda olduğunu ifade etti.

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ALTIN İÇİN AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER BASKIN

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Altındaki geri çekilme devam ederken faizlerin de yükselişini sürdürmesi altındaki olası tepki alımını engelliyor. 1720 desteğinin de altındayız ve 1700 - 1675 desteklerine doğru geri çekilme isteği oluşabilir. 1700 bölgesine doğru geri çekilmeler kısa vadede yavaşlayabilir fakat altın için aşağı yönlü risklerin baskın olduğu görüşünü koruyoruz.

Dirençler 1765.00 --1795.00--1815.00

Destekler 1700.00--1675.00--1640.00

BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ

ALB Forex

Ons altında, derinleşen satışların ardından 1700 destek seviyesi test edildi. Sabah saatlerinde gelen tepki alımları ile hafif yükselişin görüldüğü ons altında, yukarı alanda 1740 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Ana direnç bölgesi olarak izlediğimiz 1760 seviyesi üzerine geçilmedikçe Fibo (61.8) ve düşüş kanalı destek bölgesine denk gelen 1685 seviyesine doğru satış baskısı devam edebilir.

Dirençler: 1740/ 1760/ 1788

Destekler: 1700/ 1685/ 1660

Gram altın aralık ayından gelen düşen kanal trendi görünümünü bozdu. Kanal direncinin üzerinde fiyatlanan ve 30 mumluk ortalamanın altında seyreden fiyat, doji görüntüsü oluşturuyor. Yön tayin etmeye çalışan gram altın için 407.25 seviyesi destek konumunda bulunuyor. Fiyatta pozitif bir görünüm oluşursa 414.30 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler:. 414.30/ 424.20/ 426.60

Destekler: 407.25/ 405.00/ 399.90