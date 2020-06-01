Altın artan risklerden destek buluyor Altın fiyatları, ABD-Çin arasındaki Hong Kong gerginliğinin ardından, ABD'nin birçok kentine sıçrayan çatışmaların yarattığı gerginlikten destek bulurken, petrol fiyatları da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın, mevcut petrol üretim kesintilerinin uzatılma süresinde...

Altın fiyatları, ABD-Çin arasındaki Hong Kong gerginliğinin ardından, ABD'nin birçok kentine sıçrayan çatışmaların yarattığı gerginlikten destek bulurken, petrol fiyatları da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın, mevcut petrol üretim kesintilerinin uzatılma süresinde uzlaşmaya yaklaştıklarına ilişkin haberlerle yükseldi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma biriminden Murat Akyol, ons altının "artan riskler ile destek bulduğuna" işaret ederek, "Hafiflemiş olsa da ABD ile Çin arasındaki Hong Kong gerilimi yatırımcıları temkinli olmaya iterken altının ons fiyatının geçtiğimiz haftayı 1,720 doların üzerinde kapatmasını sağladı" dedi ve ekledi:

"Yeni haftaya girerken ise altında ABD'deki protestoların etkisini görüyoruz. Protestoların güvenli liman arayışını artırması ile birlikte yatırımcılar bir kez daha değerli metallere yönelmesi ons altını 1,740 doların üzerine taşıdı. "Teknik göstergeler pozitif sinyaller verirken 1,765 dolara kadar kısa vadede çok önemli bir engelin olduğunu söylemek zor. "Ancak teknik görünümden ziyade risk iştahının genel seyrinin, ABD-Çin ilişkilerinin ve ABD'deki protestoların kısa vadeli performansta belirleyici olacağını düşünüyoruz."Dolayısıyla teknik görünüm lehte olsa da haber akışının her iki yöne doğru da volatilite yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.71 artışla 37.88 dolara yükselirken, gün içinde 35 doları aşan ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.74 düşüşle 34.91 dolara çekildi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.71 artışla 18.18 dolar,altın, yüzde 0.19 artışla 1,734.57 dolar,bakır, yüzde 1.41 artışla 5,380.00 dolar,platin, yüzde 1.77 artışla 853.50 dolar,paladyum yüzde 1.44 artışla 1,966.79 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2,503 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA