Altın artacak mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyat tahminleri
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Altın artacak mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyat tahminleri

25.03.2021 00:10 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:14
Altın artacak mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyat tahminleri

Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Herkes önümüzdeki günlerde dolar ve altının hareketini merak ederken altın fiyatları yükselecek mi, altın fiyat tahminleri ve altın artacak mı konuları araştırıldı.

Gram altın fiyatları küresel altın fiyatlarını takip ederken dolar/TL kurundaki gelişmelerden etkilenerek fiyatlandı. Öte yandan Altın ve Finans Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gündemine oturacak bir açıklama yaparak, tahminlerini açıkladı. Peki, altın artacak mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyat tahminleri

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın ve Finans Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gündemine oturacak bir açıklama yaparak, 540-560 seviyelerini görebilecek dediği gram altın fiyatı için, yeni yorumunda 600 lira öngörüsünde bulundu.

Gram altın TL fiyatı 440 lira seviyesinde dalgalanmaya devam ediyor. Bu da gram altının bize 410-415 lira seviyesine gerileyeceğini bize işaret ediyor. Dolar TL kurundaki düşüşlerle birlikte. Dolar kuru yükseltti, dolar kuru indirecek.

Tercih yatırımcının dileyen satar dileyen alır dileyen işlem yapar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki belirsizliğin arttığı risklerin arttığı dönemden geçiyoruz yarın nasıl bir piyasaya uyanacağız bilmiyoruz. Nasıl ki cumartesi günü 403 liradan haftayı tamamlayan gram altın pazartesi gününe 470 liradan başlamışsa bunun şokunu insanlar yaşamışsa aynı senaryolar aylık bazda karşımızda olabilir.

"GRAM ALTIN 600 LİRA OLACAK"

Gram altın TL fiyatında 540-560 seviyelerini beklediğimi ifade ettim. Bu öngörümü 600 lira seviyesinde revize ettiğimi ifade etmek isterim. Riskler ve uluslararası piyasalarda dolar varlıklarının değer kazanıyor olması yine hem doları hem emtia fiyatlarını yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirebilir.

"EYLÜL, EKİM VE KASIM'I BEKLEYİN"

Gerileme ile birlikte varlıklarınızı altın olarak değerlendirirseniz isabetli karar vermiş olursunuz. Ben olsam altın yapardım varlıklarımı beklerdim faizlerin düşmesini beklerdim. Eylül, ekim, kasıma kadar altında beklemeyi tercih ederdim."

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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