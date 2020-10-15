Altın almak için Adana'dan Manisa'ya gelen kişiyi dolandırılmaktan polis kurtardı
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Altın almak için Adana'dan Manisa'ya gelen kişiyi dolandırılmaktan polis kurtardı

15.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:24
Altın almak için Adana'dan Manisa'ya gelen kişiyi dolandırılmaktan polis kurtardı

Telefonda anlaştığı kişiden altın almak üzere Adana'dan Manisa'ya gelen kişi, polisin durumu fark etmesi üzerine dolandırılmaktan kurtuldu.

Telefonda anlaştığı kişiden altın almak üzere Adana'dan Manisa'ya gelen kişi, polisin durumu fark etmesi üzerine dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, şüpheli davranışları nedeniyle bir bankadan kredi çekmek isteyen V.G. (65) ile görüştü.

V.G, telefonuna gelen mesaj üzerine temas kurduğu kişiden yüklü miktarda altın satın almak üzere Adana'dan Manisa'nın Salihli ilçesine geldiğini anlattı.

Polis ekipleri, altın alışverişi yapılacak noktada H.Y'yi (29) yakaladı. Zanlının yanında getirdiği poşette, üzerinde tuğra bulunan 255 adet sahte altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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