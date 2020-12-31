Altın 2020'yi yüzde 25 artışla bitiriyor

Covid-19 belirsizliklerinin desteğindeki altın 1,900 dolar sınırına yükselerek, 2020 yılını yaklaşık yüzde 25 ile, 2010 yılından bu yana en yüksek artışla kapatıyor.

Covid-19 belirsizliklerinin desteğindeki altın 1,900 dolar sınırına yükselerek, 2020 yılını yaklaşık yüzde 25 ile, 2010 yılından bu yana en yüksek artışla kapatıyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, birçok ülkede coronavirus kaynaklı kapanma ve kısıtlamaların etkisiyle 51 dolarda işlem gören Brent petrol ve 48 dolarda işlem gören Batı Teksas hampetrolü 2020 yılını yaklaşık yüzde 20 düşüşle geride bırakıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklekinin oluşturduğu OPEC+ grubu Kasım'da petrol üretimini günde ortalama 7.8 milyon varil indirimle, hedefini yüzde 101 düzeyinde tutturdu.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 25 Aralık'ta biten haftada 6.1 milyon varil düşüşle 493.5 milyon varile geriledi. Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.56 düşüşle 51.17 dolar,Batı Teksas yüzde 0.70 düşüşle 48.07 dolar,altın yüzde 0.26 artışla 1,898.31 dolar,gümüş yüzde 0.48 düşüşle 26.50 dolar,bakır yüzde 0.03 düşüşle 7,819.00 dolar,platin yüzde 0.32 artışla 1,076.15 dolar,paladyum yüzde 1.86 artışla 2,413.07 dolar düzeyindeydi.İç piyasada Cuma günü, gram altın 454 liraya, çeyrek altın 750 liraya, Cumhuriyet altını da 2,982 liraya yükseldi.İş Yatırım'ın analizinde, gün içinde 1,900 dolar düzeyini test eden spot altının, bu kritik düzeyi kırmayı başaramadığı ve yatay hareketle 1,890 dolar düzeyinin üzerinde, 1,900 dolara yakın işlem gördüğü belirtildi. Gümüş fiyatında ise yüzde 0.50'ye yakın bir kaybın olduğuna işaret edilen analizde, beyaz metalin 26.50 dolar düzeyinde tutunduğunun altı çizildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı