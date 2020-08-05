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Altın 2,025 dolar ile yeni rekorda

Güvenli liman soluksuz yükselen altın fiyatları 2,025 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanırken, iç piyasada Cumhuriyet altını 2,997 lira ile 3,000 lira sınırına dayandı.

Altın 2,025 dolar ile yeni rekorda
05.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:36

Güvenli liman soluksuz yükselen altın fiyatları 2,025 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanırken, iç piyasada Cumhuriyet altını 2,997 lira ile 3,000 lira sınırına dayandı. Gram altının 450 lirayı aştığı piyasalarda çeyrek altın da 750 liranın üzerine yükseldi. 

ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil birden azalması da, petrol fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar ise 1.63 milyon varil arttı.API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.75 milyon varil azalırken, damıtılmış petrol ürünleri stokları da 3.82 milyon varil arttı.API verilerinin açıklanmasının ardından, Eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 2.19 artışla 41.62 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.05 artışla 44.37 dolara yükseldi.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ 17: 30'da açıklanacak.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.21 artışla 43.97 dolar,Batı Teksas yüzde 0.59 artışla 40.97 dolar,altın yüzde 0.31 artışla 2,025.44 dolar,gümüş yüzde 0.65 artışla 26.14 dolar,bakır yüzde 0.43 düşüşle 6,450.00 dolar,platin yüzde 0.69 artışla 945.91 dolar,paladyum yüzde 0.44 düşüşle 2,132.10 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 451 liraya, çeyrek altın 753 liraya, Cumhuriyet altını da 2,997 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, haftanın ilk işlem gününde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefik üreticilerin oluşturduğu OPEC+ koalisyonunun üretimi artırmaya  başlaması sonucu arz endişelerine bağlı olarak Petrol'ün baskı altında  kaldığı gözlenirken, gün sonunda beklentiler üzerinde açıklanan imalat PMI endeksleri ile birlikte Brent Petrol'ün yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğünün izlendiğine işaret edildi ve şöyle denildi: "Haftanın ikinci işlem gününde ise  açıklanan ekonomik verilerin yavaşlayan talepte canlanma olabileceğini  işaret etmesi ile Brent Petrol'de yukarı yönlü harekilerin devam  ettiği gözlendi. Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol'ün 44 Dolar  seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 42.80 destek  seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile Petrol'deki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 45.30, 46.80 ve 47.80 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 42.80, 41.40 ve 40.00 destek seviyeleri takip edilebilir."

 


Kaynak: DHA

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