Altın 1,950 doların üzerine yükseldi
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Altın 1,950 doların üzerine yükseldi

Küresel düzeyde artan Covid-19 vakalarına bağlı güvenli liman alımlarının etkisiyle, hafta ortasında yükselmeye başlayan altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde 1.950 doların üzerine yükseldi.

Altın 1,950 doların üzerine yükseldi
11.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:51

Küresel düzeyde artan Covid-19 vakalarına bağlı güvenli liman alımlarının etkisiyle, hafta ortasında yükselmeye başlayan altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde 1.950 doların üzerine yükseldi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, analizinde ons altının yukarı yönlü denemelerini sürdürdüğüne işaret ederek, şöyle dedi:

"Özellikle son iki işlem gününde daha belirgin bir şekilde yukarı yönlü hareket eden ons altın 1,950 dolar seviyesinin üzerini test etmeye başladı. "Ancak, şimdilik büyük resimde anlamlı bir değişim olduğunu söylemek zor. Öyle ki ons altın Ağustos ayı başından bu yana alçalan bir kanal içinde hareket ediyor. "Bu direncin aşılması için öncelikle 1,960 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. "Diğer taraftan Mart ayı başından bu yana devam eden yukarı yönlü trendin bozulmaması için ise altının 1,940 doların üzerinde kalıcı olması teknik görünüm açısından önem arz ediyor."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.15 artışla 40.33 dolar,Batı Teksas yüzde 0.21 artışla 37.94 dolar,altın yüzde 0.31 artışla 1,952.12 dolar,gümüş yüzde 0.26 artışla 26.95 dolar,bakır yüzde 1.86 düşüşle 6,633.00 dolar,platin yüzde 0.83 artışla 937.79 dolar,paladyum yüzde 1.00 artışla 2,317.17 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 470 liraya, çeyrek altın 770 liraya, Cumhuriyet altını da 3,066 liraya yükseldi.

 


Kaynak: DHA

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