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Altın 1,800 doların üzerinde yatay

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve dolardaki gelişmelere karşın 1,800 dolar sınırında tutunan dolar, bu düzeyde yatay hareket ediyor.

Altın 1,800 doların üzerinde yatay
17.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:28

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve dolardaki gelişmelere karşın 1,800 dolar sınırında tutunan dolar, bu düzeyde yatay hareket ediyor. Petrol fiyatları ise, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın gelebileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle oluşan talep kaygılarıyla hafif düştü.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altın yatay seyrediyor" başlıklı analizinde, altının ons fiyatının geçen hafta 1,800 dolar düzeyini aştıktan sonra değer kazanmaktan çok "kazanımlarını koruma çabası" sergilediğine işaret etti ve ekledi:

"Bu kapsamda yukarı yönlü denemelerin uzun süredir ilk direnç noktası olarak gördüğümüz 1820 dolara yaklaştıkça belirgin şekilde ivme kaybettiğini görüyoruz. Ancak korona virüse ilişkin endişeler sürdükçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesini bekleriz. Bu noktada aşı haberlerinin risk iştahını desteklemesi durumunda ise bunun kar satışlarını tetikleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Orta-uzun vadede ise özellikle likidite koşullarının güçlü olması nedeniyle korona virüs bir endişe kaynağı olmaktan çıksa bile değerli metaller iyimser bir performans gösterebilir."Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalga kaygılarıyla Cuma günü düştü. Petrol piyasalarında satış dalgası getiren verilerden biri de, ABD'nun 77,000'den fazla yeni Covid-19 vakası bildirerek günlük vaka artışında rekor kırması oldu. ABD'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler 10 Haziran'dan bu yana en büyük günlük artışını kaydederek 969 oldu. ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler toplamda 138,000'i geçti. Hindistan, Covid-19 vakaları bir milyonu geçen üçüncü ülke olurken, Çin'de yeni bölgelerde kısıntılar uygulanmaya başladı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.34 düşüşle 43.38 dolar,Batı Teksas yüzde 0.20 düşüşle 40.85 dolar,altın yüzde 0.56 artışla 1,807.38 dolar,gümüş yüzde 0.59 artışla 19.28 dolar,bakır yüzde 0.24 artışla 6,410.00 dolar,platin yüzde 1.22 artışla 833.93 dolar,paladyum yüzde 1.88 artışla 2,028.16 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 657 liraya, Cumhuriyet altını da 2,614 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin analizinde, altının dünkü seansta 1,800 dolar/onsun altına inerek, kırmızıda kapattığı bir günü geride bıraktığına işaret edilerek şöyle denildi: "Seansa 1,810 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seansın ilk saatlerinde 1812 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak bu seviyede tutunmakta zorlanan sarı maden, tüm gün boyunca satıcılı seyrederek 1,795 dolar/onsa kadar çekildi ve günün en düşük seviyesini kaydetti. Seans sonunda 1,797 dolar/onstan dengelenen sarı maden, yüzde 0.7 kayıpla seansı tamamlamış oldu. "Beyaz maden ise dünkü seansa pozitif bir başlangıç yaparken, yeni bir zirve kaydedemeden satış baskısına maruz kaldı. Seans sonunda 19.16 dolar/onstan dengelenen beyaz maden, yüzde 1.3'lük kazancı hanesine yazmış oldu."Platin, gün boyu satış yönlü hareket ederek, 833 dolar/onstan başladığı seansı 821 dolar/onstan tamamladı. Seans sonunda yüzde 1.5 değer kaybederek günü tamamladı. 

"Paladyum, dünkü seansta 2,000 dolar/onsun üzerini test ederek, volatilitesi yüksek bir günü geride bıraktı. Seansa 1,983 dolar/onstan başlayan paladyum, 1,992 dolar/onstan seansı tamamlarken günlük bazda yüzde 0.4 değer kazandı."


Kaynak: DHA

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