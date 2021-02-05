Altın 1,800 doların da altına geriledi

ABD ekonomisindeki toparlanmanın öngörülenden daha hızlı olacağına ilişkin iyimserliğin büyümesiyle doların güçlenmesinin, altın fiyatları üzerindeki baskısı sürüyor. ABD ekonomisindeki iyileşmeye ilişkin verilerin açıklanmasının ardından, 1,840 doların üzerinden inişe geçen altının ons fiyatı, 1,800 doların da altına geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 59.04 doları gören Brent petrol de bu düzeylere yakın işlem görüyor.

OPEC Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.29 artışla 58.84 dolar,Batı Teksas yüzde 0.57 artışla 56.33 dolar,altın yüzde 2.35 düşüşle 1,789.94 dolar,gümüş yüzde 2.25 düşüşle 26.22 dolar,bakır yüzde 1.24 artışla 7,848.00 dolar,platin yüzde 0.51 düşüşle 1,097.96 dolar,paladyum yüzde 0.55 artışla 2,289.33 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 410 liraya, çeyrek altın 679 liraya, Cumhuriyet altını da 2,702 liraya geriledi.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatlarıendeksi Aralık ayındaki 108.6 düzeyinden, Ocak ayında 113.3'e yükseldi.FAO hububat fiyatları endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 7.1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.2 arttı.

Analistlere göre, fiyatlardaki yükselişte Çin'in artan ithalatına karşılık, ABD'deki üretimin azalması etkili oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı