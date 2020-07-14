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Altın 1,800 doların altına geriledi

Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez geçen hafta ons başına 1,800 doları aşan altın fiyatları, yeniden bu düzeyin altına geriledi.

Altın 1,800 doların altına geriledi
14.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:29

Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez geçen hafta ons başına 1,800 doları aşan altın fiyatları, yeniden bu düzeyin altına geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, Haziran'da günlük petrol üretimi 1.89 milyon varil azalarak 22.27  milyon varile geriledi. OPEC dışı ülkelerde ise günlük petrol üretimi 1.06 milyon varil azaldı. 

OPEC içinde petrol üretimindeki üretim kısıntısına en büyük katkıyı Suudi Arabistan, Irak ve Venezuela verdi. OPEC raporuna göre, Haziran'da küresel petrol arzı da günlük 2.95 milyon azalarak talepteki azalmayı dengeledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.04 artışla 42.65 dolar,Batı Teksas yüzde 0.81 artışla 40.07 dolar,altın yüzde 0.25 düşüşle 1,798.07 dolar,gümüş yüzde 0.25 düşüşle 19.02 dolar,bakır yüzde 1.81 artışla 6,545.50 dolar,platin yüzde 1.98 düşüşle 819.48 dolar,paladyum yüzde 0.44 düşüşle 1,975.00 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 397 liraya, çeyrek altın 654 liraya, Cumhuriyet altını da 2,602 liraya geriledi.Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin analizinde altının, haftanın ilk gününe yukarı doğru ivmelenmeyle başlarken, yeni bir zirveye ulaşamadan seansı tamamladığına işaret edildi ve Pazartesi günü seansa 1,798 dolar/ons düzeyinden başladıktan sonra 1,813 dolar/onsa kadar çıkarak günün en yüksek düzeyini gördüğü anımsatıldı ve şöyle denildi: "Pandeminin kontrol altına alınamama süreci devam ederken, ABD'de günlük vaka sayılarında 60 bin seviyesi aşılmış durumda. "Bazı eyaletlerin tekrar bazı önlemlerini devre almaya başlaması, ABD'de ikinci bir tecrit kararı alınması riski de piyasaları tedirgin etmeye başlamış oldu. "Altın ise dünkü seansı 1,802 dolar/onstan tamamlarken, günlük bazda yüzde 0.2 kazançla seansı tamamladı."Gümüş, dünkü seansta arz kaygıları ve fiziki talep tarafındaki artış neticesinde Eylül ayından bu yana ilk kez 19,37 dolar/onsu kaydetmiş oldu. Seans sonuna doğru 19.06 dolar/onstan dengelenen beyaz maden, haftanın ilk gününde yüzde 1.8 kazancı hanesine yazmış oldu."Platin ise dünkü seansa 829 dolar/ons seviyesinden giriş yaparken, gün boyu alıcılı seyirle hareket etti. Seans sonunda 835 dolar/onstan dengelenen platin, yüzde 0.7 değer kazanmış oldu. 

"Paladyum, iki ayın ardından dünkü seansta 2,000 dolar/onsun üzerine geri dönerek, 2061 dolar/onsla son günün en yüksek seviyesini kaydetti. Seans sonuna kadar bu seviyedeki yerini koruyamayan paladyum, seans sonunda kırmızıya dönerek 1,966 dolar/onsla seansı tamamladı."


Kaynak: DHA

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