HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Altın 1,800 doların altına döndü.

Dokuz yılın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra, özellikle ABD'de artan Covid-19 vakalarının ardından, yatırımcıların güvenli liman olarak doları seçmelerinin etkisiyle gerileyen altın fiyatları 1,800 doların altına çekildi.

Altın 1,800 doların altına döndü.
10.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:35

Dokuz yılın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra, özellikle ABD'de artan Covid-19 vakalarının ardından, yatırımcıların güvenli liman olarak doları seçmelerinin etkisiyle gerileyen altın fiyatları 1,800 doların altına çekildi. Birçok ülkede Covid-19 vakalarındaki artışın, hızlı ekonomik toparlanma umutlarını zayıflatmasıyla düşen petrol fiyatları da 42 doların altına geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 1.32 düşüşle 41.79 dolar,Batı Teksas yüzde 1.38 düşüşle 39.23 dolar,altın yüzde 0.34 düşüşle 1,797.12 dolar,gümüş yüzde 0.54 düşüşle 18.56 dolar,bakır yüzde 0.69 artışla 6,236.00 dolar,platin yüzde 0.98 düşüşle 831.03 dolar,paladyum yüzde 0.16 düşüşle 1,944.66 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 397 liraya, çeyrek altın 653 liraya, Cumhuriyet altını da 2,599 liraya düştü.Ünlü&Co/DAHA analizinde, ons altının kazanımlarını korumaya çalıştığına işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'de günlük korona virüs vaka sayısının 60 bini, toplam vaka sayısının ise 3 milyonu geçmesi ile yatırımcılar güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmeyi sürdürüyor."Bu kapsamda altının ons fiyatı 1,800 doların üzerinde tutunmaya devam ederken kısa vadeli direnç olarak gördüğümüz 1,820 dolara da oldukça yaklaşıldı. "Altının bu seviyede zorlanması muhtemel olmakla birlikte vaka sayılarının yüksek seyrini koruması durumunda 1820 dolar ciddi bir direnç olmaktan çıkabilir."Kaldı ki CFTC vadeli işlem pozisyonlarında da önemli bir çözülme görmüyoruz."

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli Ekonomi
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü Güncel
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu 3. Sayfa
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek Güncel
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu Yaşam
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Süleyman Soylu Berat Albayrak Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Emrah Hadise Filiz Akın
Spor Falcao Okan Buruk Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Karar Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: Altın 1,800 doların altına döndü. - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 09:36:39. #1.14#
title