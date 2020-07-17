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Altın 1,800 dolar sınırında

Altın fiyatları, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerginliklerin etkisiyle 1,800 dolar sınırında, petrol fiyatları da 40 doların üzerinde hareket ediyor.

Altın 1,800 dolar sınırında
17.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:19

Altın fiyatları, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerginliklerin etkisiyle 1,800 dolar sınırında, petrol fiyatları da 40 doların üzerinde hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, haftanın üçüncü işlem gününde Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmeler ile birlikte dolarda zayıflama gözlenirken, ons altının 1,800 dolar düzeyi üzerinde kalıcılık sağlayarak, yukarı yönlü hareketini sürdürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:

"Haftanın dördüncü işlem gününde ise ABD ile Çin arasında gerginlik ve artan vaka sayıları Altın'a destek olamaya devam ederken, olumlu haber akışlarıyla takip edilen aşı gelişmeleri, Çin'den gelen büyüme dışındaki ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ile dolar endeksindeki gözlenen yukarı yönlü hareketin neden olduğu kısmi baskılar ile birlikte gün sonunda ons altının aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi."Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,798 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. "Artan talep ile ons altının yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1,806, 1,814 ve 1,822 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir."Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1,792, 1,784 ve 1,776 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük toplam üretim kısıntısının Ağustos ayında günde ortalama 7.7 milyon varile indirme kararıyla düşen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.41 düşüşle 43.22 dolar,Batı Teksas yüzde 0.26 düşüşle 40.82 dolar,altın yüzde 0.13 artışla 1,799.79 dolar,gümüş yüzde 0.40 düşüşle 19.09 dolar,bakır yüzde 0.24 artışla 6,410.00 dolar,platin yüzde 0.19 artışla 825.44 dolar,paladyum yüzde 0.86 düşüşle 1,973.70 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 397 liraya, çeyrek altın 654 liraya, Cumhuriyet altını da 2,603 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın petrol fiyatları analizinde de, şu değerlendirme yapıldı: "Haftanın üçüncü işlem gününde ABD ham petrol stokları 10 Temmuz'da sona eren haftada 7.5 milyon varil düşerken, OPEC+ koalisyonunun arz kısıntılarına ilişkin beklentiler ile birlikte Brent petrolün yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlenmişti. "Haftanın dördüncü işlem gününde ise Brent petrolün OPEC+ koalisyonunun gelecek aydan itibaren üretim kısıntılarını azaltma kararı sonrası Brent petrolün 4 aylık zirve seviyesi olan 43.79 seviyesinde tutunamayıp aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü takip edildi."Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 43 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi; 41.80 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 44.30, 45.80 ve 46.80 dolar takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir."Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 41.80, 40.40 ve 39.00 destek seviyeleri takip edilebilir."

 


Kaynak: DHA

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